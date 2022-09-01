Теперь быстрее: автобус №5 в Туле изменил схему движения из-за жалоб на длительность поездки

С 1 сентября в Туле автобус №5 изменил маршрут следования, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

По сообщению ведомства, это сделали из-за большого количества жалоб горожан, которые говорили, что дорога от остановки «Областной роддом» в сторону микрорайона Левобережный (и обратно) занимает слишком много времени. Из-за этого маршрут перестроили, а количество автобусов увеличили до 7.