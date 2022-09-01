В Туле на улице Металлургов столкнулись Chevrolet и Toyota: один человек госпитализирован Фото: соцсети

Днем 1 сентября на улице Металлургов в Туле произошло серьезное ДТП, об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Авария произошла в районе дома № 43-Б, рядом с остановкой "Поликлиника": там столкнулись иномарки Chevrolet и Toyota. Причины ДТП пока неизвестны, есть версия, что Chevrolet выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Также сообщают, что, по неподтвержденной информации, в аварии мог пострадать третий автомобиль,который зацепило осколками.

В Туле на улице Металлургов столкнулись Chevrolet и Toyota: один человек госпитализирован Фото: соцсети

Из-за ДТП временно перекрыто движение трамваев. Водитель Chevrolet был госпитализирован.