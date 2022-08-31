С 1 сентября по улице Металлургов в Туле снова пойдут трамваи Фото: материалы пресс-служб

31 августа в Туле на улице Металлургов, на ремонтируемом участке трамвайных путей успешно прошел пробный пуск, а это значит, что с завтрашнего дня маршруты №№ 6, 7, 9, 10 и 13 вернутся к работе по обычному маршруту и расписанию.

Напомним, ремонт здесь шел с 29 июня, и на участке от Театрального переулка до улицы Чаплыгина заменили 2,2 км трамвайных путе. На протяжении всего ремонта ежедневно было задействовано две бригады по 8 человек, а также до 10 единиц спецтехники. Всего использовано около 4 тысяч тонн щебня, уложено 3 696 шпал.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы уверены, что капитальный ремонт путей повысит безопасность трамвайного движения, увеличит скорость движения, а железобетонные шпалы и сварка с последующей шлифовкой позволят еще и снизить уровень шума от вагонов.

Завершение благоустройства на отремонтированных трамвайных путях планируется до конца строительного сезона, ограничения движения для этого не потребуется.