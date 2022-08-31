В Тульской области с 19 сентября школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы Фото: Архив "КП"

Школьники 5-9 классов в Тульской области с 19 сентября до 24 октября будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые не написали в прошлом учебном году из-за ситуации с коронавирусом. Тем школьникам, которые в прошлом учебном году успели написать проверочные работы по отдельным предметам, результаты засчитали, так что переписывать работу еще раз не придется.

Расписание проверочных работ по отдельным предметам утверждают непосредственно в школах. В электронной форме ВПР будут сдавать с 3 по 22 октября.

В министерстве образования уточнили, что ВПР не является "карательной" контрольной работой - она проверяет знания учеников, чтобы выяснить, в каких областях есть пробелы и скорректировать учебный план в соответствии с этим.