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Общество31 августа 2022 13:19

В Тульской области с 19 сентября школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы

Эти работы перенесли на сентябрь с прошлого апреля из-за всплеска заболеваемости коронавирусом на тот момент
Источник:kp.ru
В Тульской области с 19 сентября школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы

В Тульской области с 19 сентября школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы

Фото: Архив "КП"

Школьники 5-9 классов в Тульской области с 19 сентября до 24 октября будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые не написали в прошлом учебном году из-за ситуации с коронавирусом. Тем школьникам, которые в прошлом учебном году успели написать проверочные работы по отдельным предметам, результаты засчитали, так что переписывать работу еще раз не придется.

Расписание проверочных работ по отдельным предметам утверждают непосредственно в школах. В электронной форме ВПР будут сдавать с 3 по 22 октября.

В министерстве образования уточнили, что ВПР не является "карательной" контрольной работой - она проверяет знания учеников, чтобы выяснить, в каких областях есть пробелы и скорректировать учебный план в соответствии с этим.