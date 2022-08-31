Школы Тульской области перешли на новые образовательные стандарты Фото: Архив "КП"

Как рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева в рамках брифинга для СМИ, в этом году в детские сады пойдут свыше 50 тысяч детей, в школы – более 140 тысяч. В учреждениях среднего профобразования будут учиться порядка 30 тысяч студентов. Министр подчеркнула, что все образовательные учреждения прошли приемку и готовы к учебному году.

В этом году на федеральном уровне были приняты новые образовательные стандарты, на которые в обязательном порядке переходят в первых и пятых классах - остальные классы переходят на новые стандарты по согласованию с родителями. Так сделали в большинстве школ региона.

Ключевое отличие новых стандартов — фокусировка на практических навыках: дети должны понимать, как связаны школьные предметы между собой и как их знание помогает в реальной жизни.

Изучение второго иностранного языка в по новым стандартам необязательно, а решение об этом каждая школа может принять самостоятельно с учетом мнения родителей.

Помимо этого, в тульских школах начнут появляться Центры детских инициатив - это пространства для проведения классных часов и других внеурочных занятий. В них ученики смогут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты, встречаться с представителями детских и молодежных объединений.

Также в школах и техникумах с 5 сентября начнут проводить занятия «Разговоры о важном». Они призваны знакомить ребят с общественно-политической жизнью страны, событиями федерального и регионального значения. Предварять эти классные часы будут исполнение гимна и церемония поднятия флага Российской Федерации.