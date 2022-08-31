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Происшествия31 августа 2022 12:30

В Киреевске Тульской области пьяная женщина зарезала мужа в пылу ссоры

Тело 57-летнего потерпевшего было обнаружено в квартире дома на улице Тесакова
Источник:kp.ru
В Киреевске Тульской области пьяная женщина зарезала мужа в пылу ссоры

В Киреевске Тульской области пьяная женщина зарезала мужа в пылу ссоры

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Накануне, 30 августа, в квартире одного из домов Киреевска на улице Тесакова нашли тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Как установило следствие на данный момент, 30 августа потерпевший поссорился со своей 40-летней супругой, которая была пьяна. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила им мужа в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе - мотивы совершенного преступления. Уже проведены осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.