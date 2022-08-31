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Происшествия31 августа 2022 11:55

В Тульской области нетрезвый автомобилист на «Ниве» въехал в чужой палисадник

Автомобиль сорвал сетку-рабицу, которой была огорожена территория
Источник:kp.ru
В Тульской области нетрезвый автомобилист на «Ниве» въехал в чужой палисадник

В Тульской области нетрезвый автомобилист на «Ниве» въехал в чужой палисадник

Фото: соцсети

В деревне Сергеевское Белевского района Тульской области произошло ЧП, которое, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили очевидцы в одной из тульских групп в соцсетях.

По свидетельствам очевидцев, нетрезвый водитель на автомобиле «Нива» не справился с управлением и въехал в палисадник одного из домов, сорвав сетку-рабицу, выполнявшую роль забора, и затормозив уже в кустах. Как отмечает автор поста, автомобилист чудом не сбил отдыхавших там людей.