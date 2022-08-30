В центре Тулы произошел пожар в частном доме на четыре семьи Фото: материалы пресс-служб

В Туле на пересечении улиц Свободы и Гоголевской днем 30 августа произошел пожар в частном доме на четыре семьи. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, часть дома является нежилой.

Несмотря на сильное пламя, возгорание удалось ликвидировать достаточно быстро. Никто из людей не пострадал.

Стоит отметить, в соцсетях туляки обращают внимание, что в этом районе нередко проиходят пожары в частных домах, на месте которых потом вырастают элитные жилые многоэтажные дома.

В центре Тулы произошел пожар в частном доме на четыре семьи Фото: материалы пресс-служб