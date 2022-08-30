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Происшествия30 августа 2022 9:57

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погиб водитель и пострадала пассажирка

Отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности
Источник:kp.ru
В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погиб водитель и пострадала пассажирка

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погиб водитель и пострадала пассажирка

Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 16:49 на 10-м километре автодороги «Ефремов-Химзавод» в Ефремовском районе Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 35-летний мужчина на автомобиле Skoda Octavia, вылетел с дороги в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия от полученных травм, а пассажирку автомобиля, 35-летнюю женщину, которая была пристегнута ремнем безопасности, госпитализировали с различными травмами.