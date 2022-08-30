Школьников Тульской области будут обучать финансовой грамотности Фото: Архив "КП"

29 августа в Туле подписали четырехстороннее соглашение между региональным министерством образования, Тульским отделением Банка России по ЦФО, Тульским государственным университетом (ТулГУ) и Центром поддержки предпринимательства, которое направлено на развитие социально-экономического образования.

Теперь на базе Центра образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Тихмянова ребята со всего региона смогут углубленно изучать ряд предметов в профильных классах социально-экономической направленности.Кроме того, во всех районах Тульской области для школьников будут раз в неделю проводить интерактивные занятия, тематические лекции и семинары. Предусмотрено повышение квалификации преподавателей математики, экономики, финансовой грамотности, информатики, дополнительного образования.

Изучение финансовой грамотности сегодня стало одной из позитивных тенденций общественного развития и его главная цель – повышение качества жизни людей, уверены участники соглашения. Программу обучения разработают преподаватели вуза, что вызволит повысить существующий уровень преподавания с учетом современных реалий и актуальных запросов школьников.