5-летняя девочка пострадала в столкновении Porsche и ВАЗа в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

27 августа в 15:20 на 12-м километре автодороги «Арсеньево – Араны – Славный – Дьяково - Медвежка» Арсеньевского района Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Porsche Cayenne на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21310, который имел преимущество в движении, под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗа - 39-летняя женщина, которая была отпущена после оказания медицинской помощи, и 5-летняя девочка, которую госпитализировали с различными травмами.