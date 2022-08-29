В Тульской области в список аварийных попали еще 239 домов Фото: Архив "КП"

В Тульской области еще 239 домов внесли в Единый государственный реестр недвижимости как аварийные, причем 175 из них вовсе непригодны для проживания, сообщает Управление Росреестра региона.

Тулякам рекомендуют проверять сведения в ЕГРН об аварийности дома перед покупкой - это поможет обезопасить себя от покупки жилья, непригодного для существования.

Отмечается, что ранее такие сведения можно было получить только подав официальный запрос в органы местного самоуправления.