В Туле на 27 и 28 августа объявлено метеопредупреждение из-за жаркой погоды Фото: Архив "КП"

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 и 28 августа на территории Тульской области сохранится жара +30…+32 градусов.

Туляков просят соблюдать правила безопасности в пожароопасные периоды:

- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.