Тульский театр кукол откроет новый, 86-й театральный сезон в областной библиотеке Фото: материалы пресс-служб

86-й театральный сезон Тульский театр кукол, который стартует 27 августа, откроет в новом помещении. Это временный переезд, который связан с реконструкцией, проводимой в основном здании.

Поэтому какое-то время спектакли театра будут проходит в зале на первом этаже областной научной библиотеки по адресу улица Тургеневская, 48.

Реконструкция здания театра на улице Советской планируется завершить в конце 2022 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.