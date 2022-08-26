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Общество26 августа 2022 14:55

Тульский театр кукол откроет новый, 86-й театральный сезон в областной библиотеке

Основное здание кукольного театра сейчас находится на реконструкции
Источник:kp.ru
Тульский театр кукол откроет новый, 86-й театральный сезон в областной библиотеке

Тульский театр кукол откроет новый, 86-й театральный сезон в областной библиотеке

Фото: материалы пресс-служб

86-й театральный сезон Тульский театр кукол, который стартует 27 августа, откроет в новом помещении. Это временный переезд, который связан с реконструкцией, проводимой в основном здании.

Поэтому какое-то время спектакли театра будут проходит в зале на первом этаже областной научной библиотеки по адресу улица Тургеневская, 48.

Реконструкция здания театра на улице Советской планируется завершить в конце 2022 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.