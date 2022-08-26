Житель Тульской области, избивший и душивший жену, заплатит штраф в 5000 рублей

Житель Тульской области, избивший и душивший жену, ззаплатит штраф в 5000 рублей Фото: Архив "КП"

Житель Кимовска Тульской области был признан виновным в насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлекших последствия для здоровья.

Как установил суд, ночью 29 августа 2021 года обвиняемый в своей квартире ссорился с женой и в ходе конфликта несколько раз ударил ее руками по лицу, а также душил ее захватом руки. Однако, хотя его действия причинили женщине физическую боль и телесные повреждения, они не повлекли вреда здоровью потерпевшей. Поэтому были квалифицированы как не содержащие уголовно наказуемого деяния.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и приговорил к штрафу в размере 5 000 рублей.