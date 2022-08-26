В жестком ДТП под Тулой на трассе М-2 пострадали три человека Фото: соцсети

25 августа на 185-м километре трассы М-2 «Крым», у тульской деревни Ямны, произошла серьезная авария. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи.

По свидетельствам очевидцев, на этом участке дороги произошла погоня: несколько экипажей полиции преследовали один автомобиль, туляки утверждают, что была и стрельба.

По данным портала Myslo, один из участников ДТП — «Мерседес» — пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. На перекрестке он проскочил на красный сигнал и столкнулся с Hyundai.

Попытка уйти от погони была, возможно, продиктована обнаруженными в багажнике предметами: охолощенным автоматом, патронами, поддельными автомобильными номерами и бронежилетом.

Как стало известно позднее, при столкновении двух автомобилей один из них вылетел в кювет, второй, сильно помятый, остался на дороге. В результате пострадали три человека.

Подробности аварии в настоящий момент уточняются.