Приставы взыскали с тулячки штраф за организацию занятий проституцией Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, жительница Тулы, осужденная за организацию занятий проституцией, должна была выплатить штраф в 170 тысяч рублей.

Однако женщина долгое время уклонялась от выполнения решения суда, и дело передали в работу тульским приставам, которые предупредили неплательщицу, что ей могут заменить наказание на более строгое.

В результате женщина решила избежать худшего сценария и выплатила долг.