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Общество26 августа 2022 7:43

Приставы взыскали с тулячки штраф за организацию занятий проституцией

Осужденная долгое время уклонялась от выполнения решения суда
Источник:kp.ru
Приставы взыскали с тулячки штраф за организацию занятий проституцией

Приставы взыскали с тулячки штраф за организацию занятий проституцией

Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, жительница Тулы, осужденная за организацию занятий проституцией, должна была выплатить штраф в 170 тысяч рублей.

Однако женщина долгое время уклонялась от выполнения решения суда, и дело передали в работу тульским приставам, которые предупредили неплательщицу, что ей могут заменить наказание на более строгое.

В результате женщина решила избежать худшего сценария и выплатила долг.