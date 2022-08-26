В Туле 77-летний мужчина украл у соседа самокат и тюбинг Фото: Архив "КП"

32-летний житель Тулы обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что некто, повредив навесной замок подвала дома на улице Полюсной, унес самокат и тюбинг.

В ходе расследования полицейские выявили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 77-летний местный житель - сосед потерпевшего. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Фигурант был помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.