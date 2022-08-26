Соцработницу из Тулы, допустившую пытки детей со стороны опекунши, приговорили к штрафу

Бывшая замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и соцзащиты была признана Советским районным судом виновной в халатности, что привело к нарушению прав детей.

Установлено, что с июля 2019 года по апрель 2021 года она не проводила плановые проверки опекуна и профилактические визиты и не оценивала жилищно-бытовые условия и состояние здоровья двоих мальчиков (на сегодня им 18 и 8 лет, на момент совершения преступления было 16 и 6 лет). В результате опекун имела возможность жестоко обращаться с ребятами, подвергала их пыткам. Так, старшего мальчика закрывали в туалете и кладовке, постоянно избивали, частично обезобразили лицо. Тревогу забили учителя старшего ребенка, когда в мае 2021 года подросток перестал посещать занятия. На опекуна завели уголовное дело и в итоге приговорили к 9,5 годам заключения в колонии общего режима, а договор опеки был расторгнут. Детей поместили в специализированное отделение социально-реабилитационного центра по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.

Сотрудниц министерства созащиты свою вину признана частично, суд же признал ее виновной и приговорил к штрафу в 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.