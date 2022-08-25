В Тульской области 11-летний мальчик без шлема на мотоцикле столкнулся с ВАЗом Фото: материалы пресс-служб

24 августа в 10:00 на улице Молодежной села Кочкино в пределах Ефремова Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительной информации, 11-летний подросток, не имеющий водительских прав, на мотоцикле Racer РС110Н-Х выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу имевшему преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21074 под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили. На момент ДТПподросток был без шлема.