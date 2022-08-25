В Тульской области бригада скорой помощи спасла 90-летнюю женщину, у которой остановилось сердце Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке Тульской области 90-летней местной жительнице с остановкой сердца спасла жизнь бригада скорой помощи, сообщает пресс-служба минздрава Тульской области.

Так, на номер Центра медицины катастроф позвонила жительница Богородицка, сообщившая, что её 90-летняя соседка лежит без сознания в подъезде. Уже через семь минут на место прибыла машина скорой помощи в составе фельдшера Анастасии Овечкиной и медбрата Дмитрия Ярова. Медики привели пенсионерку в чувство и выяснили, что пострадавшая развешивала одежду на балконе, стоя на табурете, но, потеряв равновесие, упала и сильно ударилась головой. Как она оказалась в подъезде – женщина не вспомнила. а затем, во время осмотра пациентка внезапно перестала дышать, пульс и давление не определялись. Медики немедленно начали проводить непрямой массаж сердца, интубировали трахею, подключили пенсионерку к аппарату искусственной вентиляции легких и осуществили дефибрилляцию. На третьей минуте проведения реанимации сердце женщины снова забилось.

Фельдшер Анастасия Овечкина и медбрат Дмитрий Яров. Фото: материалы пресс-служб

Пациентку экстренно госпитализировали в Новомосковскую городскую клиническую больницу. По пути в стационар бригада продолжала проведение интенсивной терапии в машине скорой медицинской помощи. Позднее пострадавшая прошла курс стационарного лечения и сейчас выписана домой.