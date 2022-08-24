Житель Тульской области получил 5 месяцев строгого режима за долги по алиментам Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый 31-летний житель Тульской области был признан виновным в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Установлено, что по решению мирового судьи от 2017 года мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, но, являясь дееспособным родителем, мужчина не погасил имеющуюся задолженность и средств на содержание ребенка в полном объеме не выплатил. Также он не обращался в центр занятости населения для трудоустройства. Общая сумма задолженности по алиментам превысила 180 тысяч рублей.

Суд приговорил задолжника к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.