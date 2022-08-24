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Общество24 августа 2022 8:39

В Тульской области дачные участки снова затапливают канализационные стоки от колонии

Это бедствие повторяется ежегодно уже нескольких лет
Источник:kp.ru
В Тульской области дачные участки снова затапливают канализационные стоки от колонии

В Тульской области дачные участки снова затапливают канализационные стоки от колонии

Фото: соцсети

В Новомосковске Тульской области жители садового товарищества «Лемех» жалуются, что их участки в очередной раз затопило канализационными стоками из колодцев ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области.

Отмечается, что это бедствие повторяется ежегодно уже нескольких лет, а в начале этого лета приобрело масштабы катастрофы. Некоторые дачные участки оказались непригодными для посадки растений, а уже высаженное погибло.

Тульские экологи в июне инициировали проверку, которая пока не дала результатов.

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