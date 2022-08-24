В Туле пассажир трамвая расплатился за проезд билетом «Банка приколов» Фото: соцсети

Накануне, 23 августа,водитель трамвая, работавший на маршруте №14 поделился в соцсетях неприятной ситуацией: один из пассажиров расплатился за проезд билетом «Банка приколов», а водитель, спешивший обилетить всех входящих, не сразу понял, что деньги ненастоящие.

«На самом деле не велика потеря, но по-человечески, до глубины души как-то неприятно и противно», — прокомментировал мужчина.

По мнению комментаторов под записью, одной из причин этого неприятного происшествия является отсутствие кондукторов и валидаторов.