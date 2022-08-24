Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 7:19

В Туле пассажир трамвая расплатился за проезд билетом «Банка приколов»

Об этом водитель трамвая рассказал в социальных сетях
Источник:kp.ru
В Туле пассажир трамвая расплатился за проезд билетом «Банка приколов»

В Туле пассажир трамвая расплатился за проезд билетом «Банка приколов»

Фото: соцсети

Накануне, 23 августа,водитель трамвая, работавший на маршруте №14 поделился в соцсетях неприятной ситуацией: один из пассажиров расплатился за проезд билетом «Банка приколов», а водитель, спешивший обилетить всех входящих, не сразу понял, что деньги ненастоящие.

«На самом деле не велика потеря, но по-человечески, до глубины души как-то неприятно и противно», — прокомментировал мужчина.

По мнению комментаторов под записью, одной из причин этого неприятного происшествия является отсутствие кондукторов и валидаторов.