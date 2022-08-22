Туляк, попавшийся на пьяной езде, попытался дать взятку инспектору ДПС

37-летний житель Тулы обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает СУ СК России по Тульской области.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 13 на 14 июля 2022 года инспекторы ДПС остановили автомобиль Chevrolet Cobalt на улице Оборонной в Туле, у 37-летнего водителя сотрудники дорожной полиции выявили признаки опьянения.

Туляк однако не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, и потому предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 20 тысяч рублей. Но инспектор отказался от денег, и теперь мужчине грозит ответственность уже по уголовной статье.

В настоящее время расследование завершено, мужчина признал свою вину. Дело с обвинительным заключением направили прокурору для принятия дальнейшего решения.