Жара вернется в Тульскую область на три дня: объявлено метеопредупреждение из-за опасности пожаров Фото: Алексей ФОКИН

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что с 23 по 26 августа на территории Тульской области стоит ожидать жаркую погоду с температурой воздуха до +30…+32 градусов. В регионе объявлено метеопредупреждение.

Управление МЧС напоминает правила безопасного поведения в жаркую засушливую погоду:

- нельзя пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы, чтобы не возник пожар;

- нельзя поджигать сухую траву, так как огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- нужно вовремя очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- нельзя сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

- необходимо проводить с детьми и подростками разъяснительную работу и никогда нельзя давать детям играть спичками;

- опасно курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, брошенных непогашенных спичках и окурках;

- всем домовладельцам необходимо иметь дома и во дворе огнетушитель, емкость с водой, ведро.