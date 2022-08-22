Куклы-стригушки, оладьи на пеньках и "плевальщики": в Тульской области прошел фестиваль «Сено-солома» Фото: материалы пресс-служб

20 августа на Конном дворе Государственного музея-заповедника «Куликово поле» прошел фестиваль «Сено-солома», приуроченный к традиционному периоду сбора урожая, уборки хлебов и завершения сенокосной поры. Сам период, когда народ собирал урожай и пополнял запасы на долгую зиму, сопровождался всеобщим весельем.

Одним из главных символов фестиваля было, конечно же, сено. Все желающие – и взрослые, и дети – смогли полежать на мягких стогах, также соломой были украшены все локации фестиваля, использовалась она и на мастер-классах. Самых маленьких гостей фестиваля научили делать куклу-стригушку из соломы и трав, растущих на Куликовом поле. Обрядовая кукла-стригушка делалась в честь богатого урожая из первого снопа сена и хранилась до следующего урожая. И взрослые, и дети вырезали из дерева фигурки животных, плели травяные коврики, из листьев кукурузы мастерили поделку в виде цветочка. Материалом для поделки был даже камыш, из которого делали пищики – небольшие дудочки.

Гости фестиваля могли также попробовать отыскать в стоге сена золотое яичко, а затем - правильно ответить на вопрос, связанный с урожайной тематикой. А на площадке с угощениями посетители опробовали новый кулинарный мастер-класс – яичница и оладушки из кабачков на пеньках. Самые активные участники праздника успели побывать на всех мастер-классах: за каждый пройденный они получили буквы, из которых потом нужно было составить название фестиваля. Те, кто успешно справился с заданием, получил приз – книгу Ю. Рязанова «Святой Дмитрий Донской», посвященную жизни и деятельности великого Московского князя.

Также на фестивале прошло "дефиле" лошадей и пони. Каждый из них продемонстрировал свои способности в конном аджилити - прохождении полосы препятствий. После сами гости фестиваля смогли попробовать управлять миниатюрной лошадкой Искандером и разучить с ним несколько несложных упражнений.

Свежий урожай с полей можно было прикупить на ярмарке, особенно богат был выбор янтарного полезного лакомства – меда. Гречишный, цветочный – все самое свежие, ведь август – это пора, когда пчелиные соты уже оказываются заполнены до отказа. Все желающие смогли продегустировать различные сорта а вот фаворитом стал нежный, светло-желтого оттенка цветочный мед.

На фестивале посетители также смогли попробовать себя в стариной и очень почетной профессии «плевальщика». Это специально обученные люди, которые набирали в рот семена и расплевывали их в подготовленную для посева землю. Такой способ значительно увеличивал шансы на хороший урожай для некоторый корнеплодов. Например, репы, мелкие семена которой нельзя заглублять в землю. На фестивале посетители стреляли при помощи трубочки горошком, соревнуясь между собой в меткости. «Плевали» и взрослые, и детишки, пытаясь посеять богатый урожай.