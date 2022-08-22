В Новомосковске Тульской области два человека пострадали при пожаре в жилом доме Фото: материалы пресс-служб

21 августа в 01:49 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Генерала Белова в Новомосковске. На месте происшествияработали два пожарных расчета и автолестница. Спасателям потребовалось десять минут, чтобы ликвидировать открытое пламя.

Из горящего дома эвакуировали 17 человек, двое пострадали при пожаре. В результате происшествия в квартире выгорели коридор и зал, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.