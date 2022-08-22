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Происшествия22 августа 2022 7:18

В Новомосковске Тульской области два человека пострадали при пожаре в жилом доме

17 человек были эвакуированы из горящего здания
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области два человека пострадали при пожаре в жилом доме

В Новомосковске Тульской области два человека пострадали при пожаре в жилом доме

Фото: материалы пресс-служб

21 августа в 01:49 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Генерала Белова в Новомосковске. На месте происшествияработали два пожарных расчета и автолестница. Спасателям потребовалось десять минут, чтобы ликвидировать открытое пламя.

Из горящего дома эвакуировали 17 человек, двое пострадали при пожаре. В результате происшествия в квартире выгорели коридор и зал, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.