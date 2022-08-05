В Тульской области житель Донского зарезал собутыльника и был приговорен к 9,5 годам заключения Фото: Алексей ФОКИН

35-летний ранее судимый ранее судимый за разбой и нарушение исполнения наказания в виде ограничения свободы житель Донского Тульской области был признан виновным в убийстве своего знакомого и краже кабеля.

Как установило следствие, в ночь с 10 на 11 марта 2022 года украл 1,3 км интернет-кабеля с крыши многоквартирного дома в микрорайоне Новоугольный на сумму свыше 30 тысяч рублей.

А позднее, днем 2 апреля того же года в квартире дома в Донском осужденный выпивал со своим 53-летним знакомым. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и в ходе выяснения отношений злоумышленник дважды ударил мужчину ножом в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. В результате суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.