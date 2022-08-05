Тульский пряник-спасатель встретится с туляками на 7-м Всероссийском фестивале «День пряника» Фото: материалы пресс-служб

6 августа с 12.00 до 14.30 в Туле на Казанской набережной пройдет 7-й Всероссийский фестиваль «День пряника». И врамках праздника фабрика «Ясная поляна» и Главное управление МЧС России по Тульской области организуют на нем совместную площадку.

Сотрудники МЧС и представители фабрики расскажут о своей работе и проведут викторины и конкурсы для юных гостей фестиваля и их родителей на противопожарную тематику, а также посетители площадки смогут увидеть Тульского пряника-спасателя, который проводит профилактические занятия в школах региона в своем новом имидже.

Также все желающие смогут посетить пряничный домик, продегустировать продукцию фабрики «Ясная Поляна», сфотографироваться в фотозоне от МЧС и получить сладкий «комплимент» от фабрики.

Напомним, «Тульский пряник» был торжественно принят в ряды спасателей МЧС России по Тульской области в прошлом году, чтобы обучать детей в игровой форме правилам пожарной безопасности и ОБЖ. А в июне Пряник, ранее представлялвший собой ростовую куклу, получил новый супергеройский облик.