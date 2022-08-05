В музейном комплексе «Куликово поле» в Тульской области обновляют пруды Фото: материалы пресс-служб

Техническая служба музея-заповедника "Куликово поле" вместе с волонтерами проводит ежегодную очистку водоемов от растительности: это необходимо для профилактики их обмеления. Чтобы не навредить экосистеме, используют только ручной способ. Пруды постепенно зарастают рогозом, камышом, нитчатыми водорослями,поэтому и требуется очистка.

«Пруды подпитываются родниками. Мы стараемся не вмешиваться грубо в природу Куликова поля, не используем технику. Отмершие и разрастающиеся растения удаляем вручную, где косой, где вилами, где граблями. Убранный камыш даже используем в музейной деятельности – вяжем снопы для стрельбищ в «Богатырской заставе»» - рассказывает техник службы эксплуатации Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Чуканов.

Каскад прудов восстановили во время благоустройства территории бывшей деревни Моховое под пространство нового музейного комплекса. Строители запустили в очищенные пруды первых карасиков, а теперь там можно встретить и щук, линей, раков. Несмотря на потоки посетителей, здесь выводят птенцов утки, на пруды в Моховом прилетают добывать еду серые цапли. Также, чтобы предотвратить зарастание прудов, сотрудники музея запустили в водоемы "санитаров" - белых амуров из семейства карповых, которые питаются растительной пищей. Но рыбы еще только растут, так что им пока требуется помощь человека.

Купаться в прудах на территории Музейного комплекса «Куликово поле» запрещено. Постояльцы Этнографической деревни «Моховое» ходят ловить рыбу с берегов. Этим летом в камышах появятся еще шесть мостков, и площади для лова увеличатся в два раза.