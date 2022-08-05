Ветераны и инвалиды ВОВ из Тульской области отправились на бесплатное санаторное лечение Фото: материалы пресс-служб

5 августа из Тульской области ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны отправились на отдых в санаторий «Карачарово» в Тверской области. Каждый год путевки для ветеранов передаются в рамках договора о сотрудничестве Правительства Тульской области с Постоянным Комитетом Союзного государства.

Санаторно-курортное лечение предоставляется ветеранам и инвалидам бесплатно, а дорогу до места отдыха и обратно организует министерство труда и социальной защиты Тульской области. На протяжении всего пути ветеранов сопровождают представитель министерства и фельдшер.

Санаторий «Карачарово» выбрали из списка сами будущие отдыхающие: многопрофильный санаторный комплекс занимает 30 гектаров на берегу Волги, рядом лесопарковая зона. На территории два минеральных источника.

Также в рамках сотрудничества с Постоянным Комитетом Союзного государства в сентябре 2022 года санаторное лечение на черноморском побережье получат 119 детей, проживающих в Тульской области на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.