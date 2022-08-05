В Туле в магазине покупатель достал из штанов половой орган и ходил с ним "навыпуск" по залу Фото: соцсети

Вечером 4 августа в пабликах Тулы в соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения из магазина «ЧехлоМаркет» на улице 9 Мая в Туле, на которой запечатлен покупатель-извращенец.

Как видно на записи, мужчина средних лет вошел в торговый зал, попросил девушку-продавца подобрать ему товар и, дождавшись, пока выйдет покупательница, под прикрытием прилавка расстегнул ширинку, достав детородный орган и принявшись мастурбировать. При этом он явно видел камеры наблюдения, но это его не остановило. Когда продавщица вышла из-за прилавка и начала показывать чехлы в зале, мужчина начал ходить следом, так и не приведя себя в порядок. Девушка-продавец при этом либо не заметила, либо сделала вид, что не заметила происходящего.

В комментариях к видео в одном из пабликов тулячка рассаказала, что уже сталкивалась с этим мужчиной в «Спаре» на той же улице - и там он вел себя аналогично.