Туляков приглашают принять участие в субботнике на Всехсвятском кладбище Фото: материалы пресс-служб

Завтра, 6 августа, в 10:00 на Всехсвятском кладбище состоится субботник, поучаствовать в котором приглашают всех желающих.

Наводить порядок планируется на семейном участке тульских купцов Добрыниных - благотворителей и потомственных почётных граждан Тулы, где самые ранние надгробия датированы концом XVIII века и принадлежат основателю династии Кондратию Евсеевичу, его супруге Марии Григорьевне и невестке Евдокии. До наших дней дошли только белокаменные надгробия типа саркофаг и жертвенник, но даже они - богато украшены и сделаны с выдумкой.

Сбор в 10:00 перед Всехсвятским кафедральным собором на улице Льва Толстого, 79. Участникам советуют взять перчатки, инструменты и репелленты от клещей и комаров, а также позаботиться об удобной одежде и обуви.