В Тульской области ребенок-инвалид получил необходимые медиделия только после вмешательства прокуратуры Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Тульской области после обращения матери ребенка-инвалида провела проверку и установила, что ребенку не предоставлены жизненно необходимые медицинские изделия, на которые он имеет право по закону. Проверка установила, что 11-летний ребенок-инвалид болеет сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый). В соответствии с выписным эпикризом он нуждается в обеспечении расходными материалами для инсулиновой помпы, но, вопреки требованиям закона их ребенку своевременно не обеспечили в необходимом количестве, так как не был заключен государственный контракт на поставку медизделий. В интересах ребенка-инвалида и других граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, прокуратура внесла в профильное министерство представление. Благодаря вмешательству прокуратуры был заключен соответствующий государственный контракт, в пункты выдачи поставили необходимые материалы, и заявительница смогла получить для ребенка картридж-системы к инсулиновой помпе.