С 5 по 7 августа Тулу и область ждет жара до +32: в регионе объявлена высокая степень пожароопасности Фото: Алексей ФОКИН

С 5 по 7 августа на территории Тульской области ожидается жара на уровне +30...+32 градусов, об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По северу Тульской области, по данным метеостанций Тулы и Алексина ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при жаре:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

- будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.