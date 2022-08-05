Гроза и шквальный ветер: в Тульской области на 5 августа объявлено метеопредупреждение Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает туляков, что сегодня, 5 августа, во второй половине дня с сохранением до вечера на территории Тульской области местами ожидается гроза с усилением ветра до 12-17 метров в секунду.

Управление МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при грозе:

Если вы находитесь в доме

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.