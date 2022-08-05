С вечера 5 августа в Туле ограничат движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту Фото: материалы пресс-служб

В Туле сегодня, 5 августа, начнется следующий этап реконструкции Баташевского моста — здесь будут разбирать старые и обустраивать новые подъездные пути. На сегодня объект готов на 85%, специалисты подрядной организации возвели каркас, выполнили гидроизоляцию.

На время ремонтных работ по улице Баташевской на участке от Веневского шоссе до 29-го проезда (поселок Октябрьский) ограничат движение всех видов транспорта с 22:00 5 августа до 06:00 12 августа.

Полностью реконструкцию моста планируется завершить осенью этого года, однако уже 12 августа по нему откроется движение. В оставшийся период будут проводиться доработки, не связанные с ограничением автомобильного трафика, а также разборка временного моста. Новое сооружение будет четырехполосным, с пешеходными зонами с двух сторон.

На время проведения работ также будет изменена схема движения автобусов № 23 и № 34.

Также в связи с проведением ремонтных работ проехать из Зареченского округа в Пролетарский и в обратном направлении можно будет через улицу Советскую, Октябрьскую, Веневское шоссе и другие.

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.