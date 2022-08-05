В Тульской области Kia врезался в отбойник и столкнулся с ГАЗом: пострадала девушка-пассажир Фото: материалы пресс-служб

4 августа в 07:10 на 128-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 51-летний мужчина на автомобиле Kia Sportage не справился с управлением, врезался в металлический отбойник, после чего столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ГАЗ-3009D9 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получила пассажир Kia – 21-летняя девушка, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.