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Происшествия5 августа 2022 10:32

В Тульской области Kia врезался в отбойник и столкнулся с ГАЗом: пострадала девушка-пассажир

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением
Источник:kp.ru
В Тульской области Kia врезался в отбойник и столкнулся с ГАЗом: пострадала девушка-пассажир

В Тульской области Kia врезался в отбойник и столкнулся с ГАЗом: пострадала девушка-пассажир

Фото: материалы пресс-служб

4 августа в 07:10 на 128-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 51-летний мужчина на автомобиле Kia Sportage не справился с управлением, врезался в металлический отбойник, после чего столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ГАЗ-3009D9 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получила пассажир Kia – 21-летняя девушка, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.