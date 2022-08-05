В Туле инспектор ГИБДД получил от пьяного водителя взятку в 30 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

43-летний сотрудник полиции Тулы обвиняется в получении взятки в значительном размере за совершение в пользу взяткодателя незаконного бездействия.

Так, по версии следствия, 2 мая 2022 года командир 2 роты ДПС ГИБДД по Тульской области лично получил от водителя, который попался на нетрезвом вождении, взятку в 30 тысяч рублей, в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения.