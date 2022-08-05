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Общество5 августа 2022 9:41

В Туле инспектор ГИБДД получил от пьяного водителя взятку в 30 тысяч рублей

Взятку ему предложили за то, чтобы он не стал составлять протокол за нетрезвое вождение
Источник:kp.ru
В Туле инспектор ГИБДД получил от пьяного водителя взятку в 30 тысяч рублей

В Туле инспектор ГИБДД получил от пьяного водителя взятку в 30 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

43-летний сотрудник полиции Тулы обвиняется в получении взятки в значительном размере за совершение в пользу взяткодателя незаконного бездействия.

Так, по версии следствия, 2 мая 2022 года командир 2 роты ДПС ГИБДД по Тульской области лично получил от водителя, который попался на нетрезвом вождении, взятку в 30 тысяч рублей, в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения.