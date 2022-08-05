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Происшествия5 августа 2022 9:19

В тульском Мясново столкнулись Fiat и Hyundai: пострадала 22-летняя девушка

Предварительно, Hyundai не предоставил преимущество в движении автомобилю Fiat
Источник:kp.ru
В тульском Мясново столкнулись Fiat и Hyundai: пострадала 22-летняя девушка

В тульском Мясново столкнулись Fiat и Hyundai: пострадала 22-летняя девушка

Накануне, 4 августа в 15.15, в Мясново в Привокзальном округе Тулы произошло ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. По предварительным данным, на перекрестке улицы Кабакова и 9-го проезда Мясново 22-летняя девушка на автомобиле Hyundai Getz на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступила путь автомобилю Fiat Ducato под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Hyundai Getz получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи на месте была отпущена.