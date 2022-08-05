В тульском Мясново столкнулись Fiat и Hyundai: пострадала 22-летняя девушка

Накануне, 4 августа в 15.15, в Мясново в Привокзальном округе Тулы произошло ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка. По предварительным данным, на перекрестке улицы Кабакова и 9-го проезда Мясново 22-летняя девушка на автомобиле Hyundai Getz на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступила путь автомобилю Fiat Ducato под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Hyundai Getz получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи на месте была отпущена.