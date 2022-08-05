В Туле одобрили строительство трех новых жилых комплексов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле градостроительный совет одобрил возведение новых жилых комплексов в трех районах города. Новые ЖК появятся:

- на улице Михеева в Центральном районе Тулы. Здесь благоустроят территорию с пешеходными зонами, уже расчищают площадку под строительство жилкомплекса «ОСТ Place Михеева Парк», - на улице Чмутова в Привокзальном районе. помимо ЖК застройщик проложит двухполосную дорогу, а также передаст городу участок со всеми коммуникациями под строительство детского сада на 200 мест, - на Торховском проезде Пролетарского района Тулы. Здесь застройщик благоустроит смежные с домами территории и оборудует сквер. Планируется реконструкция автомобильной дороги Торховского проезда. Во всех ЖК установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный город» и при необходимости выделят помещения под почтовые отделения и пункты полиции.