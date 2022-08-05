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Общество5 августа 2022 8:57

В Туле одобрили строительство трех новых жилых комплексов

Они появятся в центральном, Привокзальном и Пролетарском районах города
Источник:kp.ru
В Туле одобрили строительство трех новых жилых комплексов

В Туле одобрили строительство трех новых жилых комплексов

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле градостроительный совет одобрил возведение новых жилых комплексов в трех районах города. Новые ЖК появятся:

- на улице Михеева в Центральном районе Тулы. Здесь благоустроят территорию с пешеходными зонами, уже расчищают площадку под строительство жилкомплекса «ОСТ Place Михеева Парк», - на улице Чмутова в Привокзальном районе. помимо ЖК застройщик проложит двухполосную дорогу, а также передаст городу участок со всеми коммуникациями под строительство детского сада на 200 мест, - на Торховском проезде Пролетарского района Тулы. Здесь застройщик благоустроит смежные с домами территории и оборудует сквер. Планируется реконструкция автомобильной дороги Торховского проезда. Во всех ЖК установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный город» и при необходимости выделят помещения под почтовые отделения и пункты полиции.