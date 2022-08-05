17-летний житель Тульской области украл 50 блоков сигарет и автомагнитолу Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился 45-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что из подсобного помещения принадлежащего ему торгового павильона по улице Тульской пропали 50 блоков сигарет.

В ходе работы сотрудники полиции установили, что к краже причастен 17-летний юноша, учащийся алексинского техникума. Спустя некоторое время подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он сознался в краже. Похищенное частично изъяли и вернули законному владельцу.

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств кражи полицейские установили, что задержанный также причастен к краже автомагнитолы из автомобиля ГАЗ-2752, которая была припаркована около дома 2-б по улице Советской.

В полиции по данным фактам проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.