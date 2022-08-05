В Тульской области осудили арбалетчика, стрелявшего снарядами с наркотиками по колонии в Донском Фото: материалы пресс-служб

34-летний житель Донского в Тульской области, являвшийся безработным наркопотребителем, был осужден за попытку закинуть в исправительную колонию наркотики с помощью арбалета.

По данным следствия, ради денег он вступил через мессенджер в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Неизвестный поручил обвиняемому с помощью арбалета перебросить на территорию ИК наркотические вещества, а сами наркотики передал с помощью тайника-закладки в Туле.

Забрав посылку, злоумышленник на автомобиле поехал выполнять поручение, но в Узловском районе его задержали сотрудники полиции. Наркотические средства изъяты из оборота.