В Туле на Восточном обводе пассажирка пьяного водителя напала на инспектора ДПС Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 4 августа на Восточном обводе люди стали свидетелями необычного инцидента. Так, недалеко от строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с нетрезвым водителем. О том, что водитель пьян, в ГИБДД сообщили свидетели, и когда его останавливали инспекторы, водитель попытался скрыться, но после недолгой погони все же был остановлен. Мужчина, находившийся за рулем действительно имел признаки опьянения и почти сразу начал вести себя неадекватно, поэтому к нему применили наручники. Двое пассажиров, находившихся в салоне, сразу ушли, но еще одна женщина возмутилась происходящему, полезла драться и ударила одного из сотрудников, предположительно, в лицо. В результате водителя и его драчливую пассажирку задержали и доставили в отдел полиции. Теперь им обоим грозит разбирательство.