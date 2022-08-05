В Тульской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 45 мм
Фото: материалы пресс-служб
4 августа группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Это взрывное устройство, относящееся к периоду Великой Отечественной войны, нашли в селе Солопенки Алексинского района.
Управление МЧС напоминает жителям Тульской области, что делать, если нашли взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.