В Тульской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 45 мм Фото: материалы пресс-служб

4 августа группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Это взрывное устройство, относящееся к периоду Великой Отечественной войны, нашли в селе Солопенки Алексинского района.

Управление МЧС напоминает жителям Тульской области, что делать, если нашли взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.