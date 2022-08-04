В Туле на два дня ограничат движение транспорта по улицам Ушинского и Фучика Фото: Алексей ФОКИН

В Туле пересечении улиц Ушинского и Фучика на два дня будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Ограничение связано с проведением работ по ремонту тепловой сети на этом участке. Движение ограничат с 22:00 5 августа до 24:00 7 августа на участке от дома №48-д по ул. Ушинского до дома №24 по ул. Юлиуса Фучика.

Во время ремонта автобусы маршрутов № 23, 25 и 32 будет ходить по измененной схеме с проездом от улицы Вильямса по улице М. Расковой – ул. Юлиуса Фучика – ул. 2-й проезд Гастелло – Областной роддом.