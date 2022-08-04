XIV фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 10 сентября Фото: материалы пресс-служб

Организаторы XIV Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик» сообщили о том, что стала известна точная дата фестиваля - в этом году он пройдет в Туле 10 сентября.

Основными точками фестиваля станут уже традиционная площадка на улице Каминского и двор ТИАМа - это место впервые примет на своей территории подмостки «Театрального дворика».

Зрителей ждут 15 часов незабываемых эмоциональных встреч с любимыми артистами из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, а так же, знакомство с новыми театрами и музыкантами.

Кроме того, в этом году «Театральный дворик» на один день откроет свой музей под открытым небом. Театрализованная экскурсия разместится на проспекте Ленина от улицы Советской до улицы Каминского и будет доступна по предварительной регистрации в течении дня.