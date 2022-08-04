Жители Тулы жалуются на текущую из крана коричневую воду Фото: соцсети

3 августа в тульских группах в соцсетях появились сообщения от жителей района Мясново, которые публиковали фото коричневой воды, текущей из кранов. В комментариях эту информацию дополнили жители как Мясново, так и других районов города (преимущественно, южной его части). По словам людей, такая ситуация наблюдается уже третьи сутки.

Жители недоумевают - как им пользоваться водопроводной водой при таком низком ее качестве, а также интересуются, кто будет оплачивать поломки стиральных машинок, кранов и водонагревателей, вызванные ржавой взвесью в этой воде.

Жители Тулы жалуются на текущую из крана коричневую воду Фото: соцсети

В администрации Тулы прокомментировали ситуацию следующим образом:

"Временное ухудшение качества воды (в дома может поступать ржавая вода) возможно после проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на трубопроводе холодного водоснабжения.

1 августа специалисты АО «Тулагорводоканал» проводили подготовительные работы на Масловско-Песоченском водозаборе (без отключения водоснабжения) по переключение водоводов, попадающих под полотно строящейся дороги от мкр. Петровский квартал, в связи с чем наблюдалось ухудшение качества холодного водоснабжения.

3 августа для выполнения основных работ по переключению указанных водоводов была произведена остановка Масловско-Песоченского водозабора. В Советском, Центральном, Привокзальном районах Тулы, где водоснабжение подавалось на пониженном давлении, наблюдалось ухудшение качества холодного водоснабжения.

После окончания проведения вышеуказанных работ администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» будет проведен мониторинг качества холодного водоснабжения и при необходимости проведены работы по дополнительной промывке системы водоснабжения."