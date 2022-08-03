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Происшествия3 августа 2022 10:01

В Туле автоледи сбила 13-летнего мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе

В результате аварии ребенка госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Туле автоледи сбила 13-летнего мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе

В Туле автоледи сбила 13-летнего мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе

Фото: материалы пресс-служб

2 августа в 15:00 на улице Лозинского в Туле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительной информации, 46-летняя женщинана автомобиле Hyundai Creta сбила на 13-летнего юношу-велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда (как следует сделать по правилам).

В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами.