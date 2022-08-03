В Туле автоледи сбила 13-летнего мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе Фото: материалы пресс-служб

2 августа в 15:00 на улице Лозинского в Туле произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительной информации, 46-летняя женщинана автомобиле Hyundai Creta сбила на 13-летнего юношу-велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда (как следует сделать по правилам).

В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами.